Хафизова (Исмагилова) Флюра Мухаметрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизова (Исмагилова) Флюра Мухаметрахимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

До 2018

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович

Мать: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хафизов Василь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хафизов Василь

Место жительства
Неизвестно
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
До 2018
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