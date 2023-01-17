Хафизова (Исмагилова) Флюра Мухаметрахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1934
Дата смертиДо 2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хафизов Василь
Место жительства
Неизвестно
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
До 2018