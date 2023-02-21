Исмагилов Ратмир Мухаметрахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1937
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937
Рождение ребёнка
13.04.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1999