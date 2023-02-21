Исмагилов Ратмир Мухаметрахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилов Ратмир Мухаметрахимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

1963 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1937

Отец: Исмагилов Мухаметрахим Исмагилович

Мать: Исмагилова Магафура

Рождение ребёнка
13.04.1963

Сын: Исмагилов Жан Ратмирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1999
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