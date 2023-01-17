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Мирхайдаров Жан Идиатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1925

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925

Отец: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Мать: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Рождение ребёнка
21.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.04.1975

Дочь: Мирхайдарова Галина Жановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
2005
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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