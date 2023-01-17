Мирхайдаров Жан Идиатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1925
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1925
Рождение ребёнка
21.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1975
Дочь: Мирхайдарова Галина Жановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2005