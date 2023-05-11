Мирхайдарова (Самихова) Кубра Мингажевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдарова (Самихова) Кубра Мингажевна

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

20.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: Мингаж Абдулсамихов

Мать: Самихова Хусниамал Гильманетдинова

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1924

Дочь: Романова Наиля Идиатовна

Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1925

Сын: Мирхайдаров Жан Идиатович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Рождение ребёнка
09.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1930

Сын: Мирхайдаров Ким Идиатович

Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
20.12.1981
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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