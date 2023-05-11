Мирхайдарова (Самихова) Кубра Мингажевна
Место рождения
Дата рождения26.11.1904
Дата смерти20.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904
Рождение ребёнка
22.06.1924
Дочь: Романова Наиля Идиатовна
Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Рождение ребёнка
19.02.1925
Сын: Мирхайдаров Жан Идиатович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Рождение ребёнка
09.08.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Рождение ребёнка
31.12.1930
Сын: Мирхайдаров Ким Идиатович
Отец ребёнка: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1981