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Мирхайдаров Ким Идиатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1930

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930

Отец: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Мать: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирхайдарова Розия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мирхайдарова Розия

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1995
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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