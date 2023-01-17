Мирхайдаров Ким Идиатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1930
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирхайдарова Розия
Рождение ребёнка
09.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мирхайдарова Розия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1995