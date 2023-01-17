Мирхайдарова Розия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирхайдарова Розия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирхайдаров Ким Идиатович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мирхайдаров Ким Идиатович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
1969
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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