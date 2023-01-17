Мирхайдарова Розия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирхайдаров Ким Идиатович
Рождение ребёнка
09.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мирхайдаров Ким Идиатович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1969