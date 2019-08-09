Фахрутдинова (Мирхайдарова) Жанна Идиатовна 09.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фахрутдинова (Мирхайдарова) Жанна Идиатовна

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.08.1927

Дата смерти

01.05.1987

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927

Отец: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат/Идиан) Абдуллович

Мать: Мирхайдарова (Самихова) Кубра Мингажевна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Около 1945
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.11.1949

Муж: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
01.05.1987
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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