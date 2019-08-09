Фахрутдинова (Мирхайдарова) Жанна Идиатовна
Место рождения
Дата рождения09.08.1927
Дата смерти01.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1927
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Около 1945
Бураево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович
Бракосочетание
24.11.1949
Рождение ребёнка
06.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович
Смерть
01.05.1987