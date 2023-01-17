Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.02.1928

Дата смерти

02.04.1987

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928

Отец: Фахрутдинов Нуртдин Фахрутдинович

Мать: Фахрутдинова Фанза Гильфановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
До 1935
Мотовиловский, Пермский уезд, Пермская губерния
Место жительства
С 1935 по 1947
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрутдинова Жанна Идиатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.11.1949

Жена: Фахрутдинова Жанна Идиатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фахрутдинова Жанна Идиатовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Танцовщик, заслуженный артист России
Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
02.04.1987
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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