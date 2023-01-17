Фахрутдинов Адольф (Анвар) Нуртдинович
Место рождения
Дата рождения13.02.1928
Дата смерти02.04.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1928
Место жительства
До 1935
Мотовиловский, Пермский уезд, Пермская губерния
Место жительства
С 1935 по 1947
Дюртюли, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрутдинова Жанна Идиатовна
Бракосочетание
24.11.1949
Рождение ребёнка
06.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фахрутдинова Жанна Идиатовна
Работа или профессия
Неизвестно
Танцовщик, заслуженный артист России
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1987