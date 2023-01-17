Бураево
Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1183Бураева, деревня.при рч. Сару.503045013611321Б. — Мечетей 4. Волостное правление. Училищ 5. Мельниц водяных 4. Лавок 40. Базары по вторникам. Ярмарка 20—27 декабря. Мелочная торговля.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
629. Бураева, деревня бывшая государственная, при речке Сару, дворов 525, жителей 2704, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 4 мечети, 5 школ, 40 лавок, база Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Бураева, д. при р. Танып, на на комм. трак., в 25 вер. от парах. прист. Казанцево, почт.-тел. отдел., вол. прав., квар. стан. прист., нар. чайная-читал. О-ва трезв., зем. Показать все 54—78319042200Земледелие и торговля
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13318Бураевосело55°51'00"55°25'00"N-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80618413101с Бураевосело