Романова (Мирхайдарова) Наиля Идиатовна
Место рождения
Дата рождения22.06.1924
Дата смерти14.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924
Рождение ребёнка
15.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Виктор
Рождение ребёнка
25.12.1947
Дочь: Романов Виталий Викторович
Отец ребёнка: Романов Виктор
Рождение ребёнка
24.11.1948
Дочь: Кочанова Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Романов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Виктор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.1993