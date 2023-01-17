Романова (Мирхайдарова) Наиля Идиатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Мирхайдарова) Наиля Идиатовна

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Место рождения

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.06.1924

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1924

Отец: Мирхайдаров Идиатулла (Идиат) Габдуллович

Мать: Мирхайдарова Кубра Мингажевна

Юкаликулево, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Виктор

Минск, Минск
Рождение ребёнка
25.12.1947

Дочь: Романов Виталий Викторович

Отец ребёнка: Романов Виктор

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.11.1948

Дочь: Кочанова Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Романов Виктор

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Виктор

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
14.07.1993
Минск, Минск
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