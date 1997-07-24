Романов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1916

Дата смерти

24.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
25.12.1947

Дочь: Романов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.11.1948

Дочь: Кочанова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Наиля Идиатовна

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
24.07.1997
Минск, Минск
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