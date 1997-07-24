Романов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1916
Дата смерти24.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна
Рождение ребёнка
25.12.1947
Дочь: Романов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна
Рождение ребёнка
24.11.1948
Дочь: Кочанова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Романова Наиля Идиатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Наиля Идиатовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.07.1997