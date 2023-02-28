Романов Виталий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Виталий Викторович

Романов Виталий Викторович

avatar

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

25.12.1947

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1924 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1947

Отец: Романов Виктор

Мать: Романова Наиля Идиатовна

Минск, Минск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
1994
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close