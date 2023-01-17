Лукина (Сендюкова) Мария
Место рождения
Дата рождения27.07.1901
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901
Отец: Сендюков (синдюков) Петр
Мать: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Бракосочетание
До 09.03.1934
Муж: Лукин Василий
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Голубчик Людмила
Отец ребёнка: Лукин Василий
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
До 1952
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Преподаватель географии, завуч школы
Смерть
Около 1975
Саранск, Саранск, Республика Мордовия