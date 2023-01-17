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Лукина (Сендюкова) Мария

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Место рождения

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.07.1901

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1901

Отец: Сендюков (синдюков) Петр

Мать: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Бракосочетание
До 09.03.1934

Муж: Лукин Василий

Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Голубчик Людмила

Отец ребёнка: Лукин Василий

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
До 1952
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Преподаватель географии, завуч школы
Смерть
Около 1975
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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