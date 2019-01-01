село Логачёвка, село Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Логачёвка

Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1313Логачевка, с. каз.при рч. Погромке.523526610181103Церковь православная 1. Сельское приходское училище. Базар 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Логачевская волость
707. Логачевка, село бывшее государственное, при речке Погромке, дворов 316, жителей 2475, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, лавки, Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Логачевская волость
С. Логачевка. Б. госуд. Рус. Прав.3398Р. Погромка2004944415791661

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Логачевская волость
село Логачевка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Тоцкий район
72469Логачевкасело52°22'с.ш.52°20'в.д.N-39-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Тоцкий муниципальный район, Сельское поселение Суворовский сельсовет
53652446136с Логачёвкасело
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