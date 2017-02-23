Голубчик (Лукина) Людмила
Место рождения
Дата рождения17.11.1934
Дата смерти23.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1934
Отец: Лукин Василий
Мать: Лукина Мария
Образование
Между 1945 и 1952
Женская средняя школа №5, с 4 кл | Вероятно Челябинск
Образование
До 1945
Средняя земская школа №3 | Вероятно Челябинск
Образование
Между 22.08.1952 и 26.06.1957
высшее, экономист-географ, учитель географии средней школы | Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Поступала на исторический, но балы не набрала
Место жительства
1952
Бракосочетание
29.09.1956
Рождение ребёнка
01.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Golubchik Mark (Moisei, Musi)
Рождение ребёнка
21.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Golubchik Mark (Moisei, Musi)
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
1970
Переезд в Саранск
Работа или профессия
После 1970
Учитель географии в школе на спуске от белого дома к парку
Работа или профессия
После 1970
Учитель географии | Школа №5, Саранск
Смерть
23.02.2017