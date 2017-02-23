Голубчик (Лукина) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубчик (Лукина) Людмила

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

17.11.1934

Дата смерти

23.02.2017

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1934

Отец: Лукин Василий

Мать: Лукина Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Образование
Между 1945 и 1952
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Женская средняя школа №5, с 4 кл | Вероятно Челябинск
Образование
До 1945
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Средняя земская школа №3 | Вероятно Челябинск
Образование
Между 22.08.1952 и 26.06.1957
Саратов, город Саратов, Саратовская область
высшее, экономист-географ, учитель географии средней школы | Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Поступала на исторический, но балы не набрала
Место жительства
1952
Бракосочетание
29.09.1956

Муж: Golubchik Mark (Moisei, Musi)

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Golubchik Mark (Moisei, Musi)

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Golubchik Mark (Moisei, Musi)

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Место жительства
1970
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Переезд в Саранск
Работа или профессия
После 1970
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Учитель географии в школе на спуске от белого дома к парку
Работа или профессия
После 1970
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Учитель географии | Школа №5, Саранск
Смерть
23.02.2017
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
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