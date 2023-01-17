Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1900

Дочь: Кислухина Клавдия

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Лукина Мария

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Сеньдюков Георгий

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Рождение ребёнка
23.07.1910

Сын: Сендюков Николай

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Куйбышевская обл., Бузулукский р-н, с. Логачевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сендюков Алексей

Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр

Смерть
Неизвестно
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