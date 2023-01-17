Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1898
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1900
Дочь: Кислухина Клавдия
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Лукина Мария
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Сеньдюков Георгий
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Рождение ребёнка
23.07.1910
Сын: Сендюков Николай
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Куйбышевская обл., Бузулукский р-н, с. Логачевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сендюков Алексей
Отец ребёнка: Сендюков (синдюков) Петр
Смерть
Неизвестно