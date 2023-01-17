Кислухина (Сендюкова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения24.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900
Отец: Сендюков (синдюков) Петр
Мать: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислухин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кислухин Андрей
Смерть
Неизвестно