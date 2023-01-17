Кислухина (Сендюкова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухина (Сендюкова) Клавдия

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Место рождения

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

24.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1900

Отец: Сендюков (синдюков) Петр

Мать: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кислухин Андрей

Смерть
Неизвестно
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