Сендюков (Синдюков) Петр
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1898
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1900
Дочь: Кислухина Клавдия
Мать ребёнка: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901
Дочь: Лукина Мария
Мать ребёнка: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1905
Сын: Сеньдюков Георгий
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
23.07.1910
Сын: Сендюков Николай
Мать ребёнка: Мария
Куйбышевская обл., Бузулукский р-н, с. Логачевка
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
были зажиточными крестьянами, волостной писарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сендюков Алексей
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно