Сендюков (Синдюков) Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сендюков (Синдюков) Петр

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.1898

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
24.02.1900

Дочь: Кислухина Клавдия

Мать ребёнка: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1901

Дочь: Лукина Мария

Мать ребёнка: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1905

Сын: Сеньдюков Георгий

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
23.07.1910

Сын: Сендюков Николай

Мать ребёнка: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Куйбышевская обл., Бузулукский р-н, с. Логачевка
Место жительства
Неизвестно
Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
были зажиточными крестьянами, волостной писарь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сендюков Алексей

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно
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