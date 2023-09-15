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Кислухин Андрей

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Место рождения

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.10.1899

Дата смерти

15.03.1967

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899

Отец: Кислухин Павел

Мать: не указана

Ивановская, Вятский уезд, Вятская губерния
д. Бритовцы, Зуевский район Кировской области
Работа или профессия
Между 1915 и 26.10.1959
Совецк, Сталина, Оренбург, Саратов, Челябинск
от ремонтного рабочего до директор-полковник движения и зам начальника тех отдела. См выписку из РЖД | Совецк, Сталина, Оренбург, Саратов, Челябинск
Военная служба
1919
рядовой красноармеец, курсант школы инструкторов, командир взвода,
до 13.11.1924г. | рядовой красноармеец, курсант школы инструкторов, командир взвода,
Военная служба
1919
Ташкент
1919-1920 курсант школы инструкторов | Ташкент
Военная служба
1920
Таджикская ССР
1910-1924 командир взвода 9 Туркменский строит полк | Таджикская ССР
Образование
Между 1924 и 1929
Школа для взрослых
Среднее | Школа для взрослых
Образование
Между ?.10.1931 и ?.06.1936
Среднеазиатский Институт Инженеров ЖД транспорта, Ташкент
Инженер эксплуатации жд транспорта | Среднеазиатский Институт Инженеров ЖД транспорта, Ташкент
Вступление в партию
?.03.1940
Саратов, город Саратов, Саратовская область
парт билет 3432193 (зачеркнуто) 2507342 | В.Райком ВКПб г Саратова
Награда
02.03.1946
Почетный железнодорожник
за подготовку вокзалов, пассажир сост и вагонов для выборов в Верх Совет, приказ нарком путей сообщения №203 | Почетный железнодорожник
Награда
05.11.1947
в четь 30 годовщины ВОВ и лучшие показатели в выполнении соцобязательств
Значок "Ударнику Сталинского призыва", приколку №568/Н РУЖД | в четь 30 годовщины ВОВ и лучшие показатели в выполнении соцобязательств
Награда
06.08.1952
Орден трудового красного знамени, прик 91
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Кислухина Клавдия

Работа или профессия
Неизвестно
начальник жд станции?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислухина Клавдия

Смерть
15.03.1967
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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