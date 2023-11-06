город Бузулук, город Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Бузулук

город Бузулук, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
4БУЗУЛУК. Уездный.При рр. Бузулуке, Самаре и Дамашке.1765¾166½69531903148Церквей православных 3. Женский монастырь. Училище приходское 1. Больница 1. Ярмарок 2. Базары еженедельные.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бузулукский уезд
город Бузулук

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
11796Бузулукгород обл.подчин.52°46'с.ш.52°17'в.д.N-39-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Бузулук
53712000001г Бузулукгород
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