Сендюков Николай
Место рождения
Дата рождения23.07.1910
Дата смерти15.10.1943
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1910
Отец: Сендюков (синдюков) Петр
Мать: Мария
Куйбышевская обл., Бузулукский р-н, с. Логачевка
Военная служба
?.10.1932
344 сд, 507 сп
ст. лейтенант, Документ находится в: ЦАМО Шкаф: 186Ящик: 11 | 344 сд, 507 сп
Военная служба
1941
Красная Армия
Бузулукский РВК, Куйбышевская обл., Бузулукский р-н | Красная Армия
Военная награда
10.06.1942
Лейт-нт
Получение воинского звания/чина
11.11.1942
Старший лейт
за командира роты 1154 стрелк полка 344 стрелк дивизии | Старший лейт
Смерть
15.10.1943
Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрибинский р-н, д. Логвиново
Причина смерти: убит на войне | Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрибинский р-н, д. Логвиново
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрибинский р-н, д. Логвиново
Белорусская ССР, Могилевская обл., Дрибинский р-н, д. Логвиново