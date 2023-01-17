(Сендюкова) Капитолина
Место рождения
Дата рождения30.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898
Отец: Сендюков (синдюков) Петр
Мать: Мария
Логачевка, Бузулукский уезд
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Кассир, касса 3, жд станция "Болотная" ("Товарная"), гор. Саратов
Смерть
Неизвестно