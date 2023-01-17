(Сендюкова) Капитолина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сендюкова) Капитолина

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Место рождения

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

30.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1898

Отец: Сендюков (синдюков) Петр

Мать: Мария

Логачёвка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Логачевка, Бузулукский уезд
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Кассир, касса 3, жд станция "Болотная" ("Товарная"), гор. Саратов
Смерть
Неизвестно
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