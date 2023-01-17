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Лукин Василий

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Место рождения

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

01.08.1899

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1899

Отец: Лукин Михаил

Мать: Лукина ?

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Работа или профессия
1918
Бракосочетание
До 09.03.1934

Жена: Лукина Мария

Рождение ребёнка
17.11.1934

Дочь: Голубчик Людмила

Мать ребёнка: Лукина Мария

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
1937
Работа или профессия
Между 24.09.1943 и 13.06.1946
Южно-уральская железная дорога
Начальник грузового сектора НФ | Южно-уральская железная дорога
Смерть
1950
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