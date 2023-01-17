Лукин Василий
Место рождения
Дата рождения01.08.1899
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1899
Отец: Лукин Михаил
Мать: Лукина ?
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Работа или профессия
1918
Бракосочетание
До 09.03.1934
Жена: Лукина Мария
Рождение ребёнка
17.11.1934
Дочь: Голубчик Людмила
Мать ребёнка: Лукина Мария
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
1937
Работа или профессия
Между 24.09.1943 и 13.06.1946
Южно-уральская железная дорога
Начальник грузового сектора НФ | Южно-уральская железная дорога
Смерть
1950