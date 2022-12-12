Лукина ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Лукин Василий
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Лукин Иван
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Лукин Георгий
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Рождение ребёнка
После 1899
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Лукин Михаил
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1924