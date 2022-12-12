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Лукина ?

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Место рождения

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1900 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Лукин Василий

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Лукин Иван

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Лукин Георгий

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Лукин Михаил

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
1924
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