Лукин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1899

Отец: Лукин Михаил

Мать: Лукина ?

Работа или профессия
1934
Илек
Бухгалтер | Илек
Работа или профессия
1937
г. Краснохолмск,, Краснохолмский район, Оренбургская область
зав. клубом | г. Краснохолмск,, Краснохолмский район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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