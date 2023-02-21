Лукин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1899
Отец: Лукин Михаил
Мать: Лукина ?
Работа или профессия
1934
Илек
Бухгалтер | Илек
Работа или профессия
1937
г. Краснохолмск,, Краснохолмский район, Оренбургская область
зав. клубом | г. Краснохолмск,, Краснохолмский район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно