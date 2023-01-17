Лукин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1899
Сын: Лукин Василий
Мать ребёнка: Лукина ?
Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Лукин Иван
Мать ребёнка: Лукина ?
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Лукин Георгий
Мать ребёнка: Лукина ?
Рождение ребёнка
После 1900
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Лукина ?
Работа или профессия
С 1906 по 1926
б. Ташкентской ЖД
Машинист водокачки | б. Ташкентской ЖД
Смерть
1926