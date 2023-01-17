Лукин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1899 г.р.
После 1900 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Лукин Василий

Мать ребёнка: Лукина ?

Камаево, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, село Камаево
Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Лукин Иван

Мать ребёнка: Лукина ?

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: Лукина ?

Рождение ребёнка
После 1899

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Лукина ?

Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Лукин Георгий

Мать ребёнка: Лукина ?

Рождение ребёнка
После 1900

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Лукина ?

Работа или профессия
С 1906 по 1926
б. Ташкентской ЖД
Машинист водокачки | б. Ташкентской ЖД
Смерть
1926
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