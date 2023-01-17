Лукин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1899
Отец: Лукин Михаил
Мать: Лукина ?
Образование
1934
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Ветеринарный институт | Оренбург
Работа или профессия
1937
Глубокинский совхоз, Устюйского района,
Ветврач | Глубокинский совхоз, Устюйского района,
Смерть
Неизвестно