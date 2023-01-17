Никита Елуфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита Елуфимов

Никита Елуфимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1713 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Никита Елуфимов 35=1703
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анна 7=1731
Рождение ребёнка
1732

Сын: Кондратий Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Кондратий 6=1732
Рождение ребёнка
1735

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Василий 3=1735
Рождение ребёнка
1738

Сын: Спиридон Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Нестерова

ИВ-1738 Спиридонов того же=1738
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён Никитин

Мать ребёнка: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семеон 1=1737
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Нестерова

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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