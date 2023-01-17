Никита Елуфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Никита Елуфимов 35=1703
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анна 7=1731
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кондратий Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Кондратий 6=1732
Рождение ребёнка
1735
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Василий 3=1735
Рождение ребёнка
1738
Сын: Спиридон Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Нестерова
ИВ-1738 Спиридонов того же=1738
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён Никитин
Мать ребёнка: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семеон 1=1737
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Нестерова
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно