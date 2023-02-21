Параскева Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1737-1740 Параскевы нет ИВ-1741 Параскева 2=1739 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Параскева 5=1739 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Параскева 9=1737 ИВ-1747 Параскева 9=1738 ИВ-1748 Параскева 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно