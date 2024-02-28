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Степан Дмитриев

Место рождения

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова - смерть первой жены МК-1759 09.05.1759 Деревни Оксиньина крестьянин вдовец Стефан Дмитриев той же вотчины ... Показать все
Бракосочетание
09.05.1759

Жена: Вторая Жена Параскева Никитина

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 09.05.1759 Деревни Оксиньина крестьянин вдовец Стефан Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянской Никитиной дочерью Елуфимова девкой Параскевой полуторым браком
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Параскева Устинова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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