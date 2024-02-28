Степан Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова - смерть первой жены МК-1759 09.05.1759 Деревни Оксиньина крестьянин вдовец Стефан Дмитриев той же вотчины ... Показать все
Бракосочетание
09.05.1759
МК-1759 09.05.1759 Деревни Оксиньина крестьянин вдовец Стефан Дмитриев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянской Никитиной дочерью Елуфимова девкой Параскевой полуторым браком
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно