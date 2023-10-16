Первая Жена Параскева Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первая Жена Параскева Устинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.02.1759

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Дмитриев

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.02.1759
Аксиньино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова
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