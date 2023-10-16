Первая Жена Параскева Устинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.02.1759
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Дмитриев
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.02.1759
МК-1759 11.02.1759 Деревни Аксиньина крестьянина Стефана Димитриева жена Параскева Устимова