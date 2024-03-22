Второй Муж Кондратий/Конон Никитин
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1732
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ДОРОХОВО ИВ-1737 --- ИВ-1738 Кондратий 6 ИВ-1739 Кондратий 7 ИВ-1740 Кондратий 8 ИВ-1741 Кондратий 9 ИВ-1742 Кондрат 10 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондратий 12 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Кондратий... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Акилина Кондратьева/Кононова
Мать ребёнка: Елена Константинова
ИВ-1758 Акилина 8 ИВ-1759 Акилина 8 ИВ-1760 Акилина 5 РС-1782 Акулина (по последней ревизии написаны были лета 8) 3 ревизия ~1761-8=1743
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евфимия Кондратьева/Кононова
Мать ребёнка: Елена Константинова
РС-1782 Офимья (по последней ревизии написаны были лета 3) 3 ревизия ~1761-3=1758
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Константинова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно