Второй Муж Кондратий/Конон Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Второй Муж Кондратий/Конон Никитин

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДОРОХОВО ИВ-1737 --- ИВ-1738 Кондратий 6 ИВ-1739 Кондратий 7 ИВ-1740 Кондратий 8 ИВ-1741 Кондратий 9 ИВ-1742 Кондрат 10 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Кондратий 12 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Кондратий... Показать все
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Акилина Кондратьева/Кононова

Мать ребёнка: Елена Константинова

ИВ-1758 Акилина 8 ИВ-1759 Акилина 8 ИВ-1760 Акилина 5 РС-1782 Акулина (по последней ревизии написаны были лета 8) 3 ревизия ~1761-8=1743
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евфимия Кондратьева/Кононова

Мать ребёнка: Елена Константинова

РС-1782 Офимья (по последней ревизии написаны были лета 3) 3 ревизия ~1761-3=1758
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Константинова

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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