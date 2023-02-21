Акилина Кондратова/Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1750
ИВ-1758 Акилина 8=1750 ИВ-1759 Акилина 8=1751 ИВ-1760 Акилина 5=1755 РС-1782 Акулина (по последней ревизии написаны были лета 8) 3 ревизия ~1761-8=1743
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно