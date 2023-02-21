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Акилина Кондратова/Кононова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Второй Муж Кондрат/Конон Никитин

Мать: Елена Константинова

ИВ-1758 Акилина 8=1750 ИВ-1759 Акилина 8=1751 ИВ-1760 Акилина 5=1755 РС-1782 Акулина (по последней ревизии написаны были лета 8) 3 ревизия ~1761-8=1743
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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