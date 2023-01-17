Елена Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1741 ПАРАСКЕВА Константинова 20=1721 (ОШИБКА?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Елена Константинова 23=1721 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Елена Константинова 27=1719 ИВ-1747 Елена Константинова 27=1720 ... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Ирина Исакова
Отец ребёнка: Первый Муж Исаак Гурьев
ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 1=1745 ИВ-1747 Ирина 2=1745 ИВ-1748 Ирина 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ирина 1=1749 ИВ-1751 Ирина 6=1745 ИВ-1752 Ирина 3=1749 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Татьяна Исакова
Отец ребёнка: Первый Муж Исаак Гурьев
ИВ-1756 Татиана 67=1749
Бракосочетание
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Ни в МК-1740, ни в МК-1741 Спас-Талиц бракосочетания нет.
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно