Елена Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.
1723 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1741 ПАРАСКЕВА Константинова 20=1721 (ОШИБКА?) ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Елена Константинова 23=1721 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Елена Константинова 27=1719 ИВ-1747 Елена Константинова 27=1720 ... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Исакова

Отец ребёнка: Первый Муж Исаак Гурьев

ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 1=1745 ИВ-1747 Ирина 2=1745 ИВ-1748 Ирина 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ирина 1=1749 ИВ-1751 Ирина 6=1745 ИВ-1752 Ирина 3=1749 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна Исакова

Отец ребёнка: Первый Муж Исаак Гурьев

ИВ-1756 Татиана 67=1749
Бракосочетание
1750

Муж: Второй Муж Конон Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж Исаак Гурьев

Ни в МК-1740, ни в МК-1741 Спас-Талиц бракосочетания нет.
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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