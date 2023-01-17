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Первый Муж Исаак Гурьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

23.08.1749

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Гур Дмитриев

Мать: Мавра Прокопьева

ИВ-1738 Исак 15=1723 ИВ-1739 Исак 16=1723 ИВ-1740 Исак 17=1723 ИВ-1741 Исак 18=1723 появилась жена ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Исаак 21=1723 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Исаак 25=1721 ИВ-1747 Исаак 2... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Ирина Исакова

Мать ребёнка: Елена Константинова

ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 1=1745 ИВ-1747 Ирина 2=1745 ИВ-1748 Ирина 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ирина 1=1749 ИВ-1751 Ирина 6=1745 ИВ-1752 Ирина 3=1749 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Татьяна Исакова

Мать ребёнка: Елена Константинова

ИВ-1756 Татиана 67=1749
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Константинова

Ни в МК-1740, ни в МК-1741 Спас-Талиц бракосочетания нет.
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.08.1749
МК-1749 23.08.1749 Деревни Дорохова крестьянин Исак Гурьев 25 лет
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