Ирина Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Первый Муж Исаак Гурьев
Мать: Елена Константинова
ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ирина 1=1745 ИВ-1747 Ирина 2=1745 ИВ-1748 Ирина 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Ирина 1=1749 ИВ-1751 Ирина 6=1745 ИВ-1752 Ирина 3=1749 ИВ-1754 --- ИВ-1755 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1756... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно