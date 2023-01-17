Ирина Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Исакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1723 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Первый Муж Исаак Гурьев

Мать: Елена Константинова

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Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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