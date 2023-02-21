Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

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Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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