Васса Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
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Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно