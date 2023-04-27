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Иван Тимофеев

Место рождения

Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1734

Дата смерти

10.04.1804

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1746 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Корелова крестьянин вдовец вторым браком Иван Тимофеев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянкой Никитиной дочерью Евфимиева девкой Вассой полувторным браком... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Вторая Жена Васса Никитина

Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1808 Кто именно венчаны 05.07.1808 Той же вотчины деревни Оксиньина крестьянской сын Никита Семенов, с девкою той же вотчины деревни Корелова после умершаго крестьянина Ивана Тимофеева дочериею его... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
13.07.1763

Жена: Вторая Жена Васса Никитина

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Корелова крестьянин вдовец вторым браком Иван Тимофеев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянкой Никитиной дочерью Евфимиева девкой Вассой полувторным браком
Смерть
10.04.1804
Карелово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 10.04.1804 Того же уезда и вотчины деревни Корелова крестьянин Иван Тимофеев 70ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васильевым и... Показать все

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