Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти10.04.1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Корелова крестьянин вдовец вторым браком Иван Тимофеев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянкой Никитиной дочерью Евфимиева девкой Вассой полувторным браком... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Вторая Жена Васса Никитина
МК-1808 Кто именно венчаны 05.07.1808 Той же вотчины деревни Оксиньина крестьянской сын Никита Семенов, с девкою той же вотчины деревни Корелова после умершаго крестьянина Ивана Тимофеева дочериею его... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.07.1763
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1763 13.07.1763 Той вотчины деревни Корелова крестьянин вдовец вторым браком Иван Тимофеев той же вотчины деревни Дорохова с крестьянкой Никитиной дочерью Евфимиева девкой Вассой полувторным браком
Смерть
10.04.1804
МК-1804 10.04.1804 Того же уезда и вотчины деревни Корелова крестьянин Иван Тимофеев 70ти лет неизвестною болезнию Оной умершей погребен священником Васильем Стефановым с дьячком Алексеем Васильевым и... Показать все