Семён Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемён Никитин

Семён Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семеон 1 ИВ-1739 Симеон 2 ИВ-1740 Симеон 3 ИВ-1741 Симеон 4 ИВ-1742 Симеон 5 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семеон 7=1737 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Симеон 12=1734 ИВ-1747 Симеон 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close