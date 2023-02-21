Семён Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Семеон 1 ИВ-1739 Симеон 2 ИВ-1740 Симеон 3 ИВ-1741 Симеон 4 ИВ-1742 Симеон 5 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Семеон 7=1737 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Симеон 12=1734 ИВ-1747 Симеон 1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно