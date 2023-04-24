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Второй Сын Иван Никитин

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1748 Ивана нет ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 2=1748 ИВ-1751 Иван 5=1746 ИВ-1752 Иван 3=1749 ИВ-1753 Иван 2=1751 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Иван 5=1751 ИВ-1757 Иван 9=1748 ИВ-1758 Иван 7=1751 ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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