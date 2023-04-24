Второй Сын Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1748 Ивана нет ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 2=1748 ИВ-1751 Иван 5=1746 ИВ-1752 Иван 3=1749 ИВ-1753 Иван 2=1751 ИВ-1754 --- ИВ-1755 --- ИВ-1756 Иван 5=1751 ИВ-1757 Иван 9=1748 ИВ-1758 Иван 7=1751 ИВ-175... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно