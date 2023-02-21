Спиридон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Спиридон того же=1738 ИВ-1739 Спиридон 6 месяцев=1739 ИВ-1740 Спиридон 2=1738 ИВ-1741 Спиридон 3=1738 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Спиридон 6=1738 ИВ-1745 --- ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно