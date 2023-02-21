Спиридон Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридон Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

ИВ-1737 --- ИВ-1738 Спиридон того же=1738 ИВ-1739 Спиридон 6 месяцев=1739 ИВ-1740 Спиридон 2=1738 ИВ-1741 Спиридон 3=1738 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Спиридон 6=1738 ИВ-1745 --- ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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