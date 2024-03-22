Василий Никитин
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти09.07.1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1735
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Василий 3 ИВ-1739 Василий 4 ИВ-1740 Василий 5 ИВ-1741 Василий 6 ИВ-1742 Василей 7 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 9=1735 ИВ-1745 ИВ-1746 Василий 14=1732 ИВ-1747 Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
РС-1782 Ирина (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Параскева Васильева
МК-1811 04.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Дорохова у крестьянина Василия Никитина дочь Праскева. Оная умершая погребена 21 числа священником Димитрием Никитиным дьячков Иваном Димитриевым Ле... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трофимова
Смерть
09.07.1799
Богородское, Бокаревская волость, Бежецкий уезд
МК-1799 09.07.1799 Деревни Дорохово крестьянин Василий Никитин 76 лет неизвестною болезнию кто выдан и Святых тайны приобщён 76=1723 [фраза не полностью, что написано, не разобрала]