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Василий Никитин

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

09.07.1799

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Василий 3 ИВ-1739 Василий 4 ИВ-1740 Василий 5 ИВ-1741 Василий 6 ИВ-1742 Василей 7 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Василий 9=1735 ИВ-1745 ИВ-1746 Василий 14=1732 ИВ-1747 Васи... Показать все
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
РС-1782 Ирина (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: не указана

МК-1811 04.01.1811 Того же уезда и вотчины деревни Дорохова у крестьянина Василия Никитина дочь Праскева. Оная умершая погребена 21 числа священником Димитрием Никитиным дьячков Иваном Димитриевым Ле... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трофимова

Смерть
09.07.1799
Богородское, Бокаревская волость, Бежецкий уезд
МК-1799 09.07.1799 Деревни Дорохово крестьянин Василий Никитин 76 лет неизвестною болезнию кто выдан и Святых тайны приобщён 76=1723 [фраза не полностью, что написано, не разобрала]
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