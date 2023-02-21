Пелагея Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
РС-1782 У него жена Палагея Трофимова дочь (по последней ревизии написаны были лета 24) 3 ревизия ~1761-24=1737
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитин
РС-1782 Ириеа (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Никитин
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно