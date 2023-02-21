Пелагея Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

РС-1782 У него жена Палагея Трофимова дочь (по последней ревизии написаны были лета 24) 3 ревизия ~1761-24=1737
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитин

РС-1782 Ириеа (по последней ревизии написаны были лета 4) 3 ревизия ~1761-4=1757
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Никитин

Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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