Алексей Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Алексей 3=1743 ИВ-1747 Алексей 3=1744 ИВ-1748 Алексей 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Алексей 5=1745 ИВ-1751 Алексей 7=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно