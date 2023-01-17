Алексей Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Алексей 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Алексей 3=1743 ИВ-1747 Алексей 3=1744 ИВ-1748 Алексей 4=1744 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Алексей 5=1745 ИВ-1751 Алексей 7=1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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