Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Той же вотчины деревни Дорохова крестьянский сын отрок Алексей Никитин з девкой той же деревни Еленой Григорьевой первым браком
Бракосочетание
07.07.1765
Муж: Алексей Никитин
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Той же вотчины деревни Дорохова крестьянский сын отрок Алексей Никитин з девкой той же деревни Еленой Григорьевой первым браком
Смерть
Неизвестно