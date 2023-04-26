Елена Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Той же вотчины деревни Дорохова крестьянский сын отрок Алексей Никитин з девкой той же деревни Еленой Григорьевой первым браком
Бракосочетание
07.07.1765

Муж: Алексей Никитин

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
Той же вотчины деревни Дорохова крестьянский сын отрок Алексей Никитин з девкой той же деревни Еленой Григорьевой первым браком
Смерть
Неизвестно
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