Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1703 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Никита Елуфимов

Мать: Евдокия Нестерова

РС-1782 Иван (по последней ревизии написаны были лета 14) 3 ревизия ~1761-14=1747 Переведены оные два Ивана в деревню Дорохово той же вотчины там в скаске имеются
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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