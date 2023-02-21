Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Никита Елуфимов
Мать: Евдокия Нестерова
РС-1782 Иван (по последней ревизии написаны были лета 14) 3 ревизия ~1761-14=1747 Переведены оные два Ивана в деревню Дорохово той же вотчины там в скаске имеются
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно