Агафья Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Отец: Первый Сын Иван Никитин
Мать: Ксения Михайлова
ДОРОХОВО МИХАЙЛОВО Воспримница!!! МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно