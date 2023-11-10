Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

Место рождения

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1747 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Первый Сын Иван Никитин

Мать: Ксения Михайлова

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ДОРОХОВО МИХАЙЛОВО Воспримница!!! МК-1801 30.04.1801 Той же деревни у крестьянского сына Петра Иванова жена его Мавра Макарова родила дочь Агафью которая крещена 30го числа Восприемницею была деревн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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