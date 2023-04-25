Ксения Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
СЕМКОВО МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком ДОРОХОВО
Бракосочетание
29.04.1767
МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком
Бракосочетание
29.04.1767
Муж: не указан
МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком
Рождение ребёнка
01.09.1767
Сын: Семён Иванов
Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин
МК-1767 01.09.1767 Деревни Михайлова у крестьянина Ивана Никитина сын Семион
Рождение ребёнка
30.03.1768
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин
МК-1768 30.03.1768 Деревни Дорохова у крестьянина Ивана Никитина сын Иван
Рождение ребёнка
16.01.1775
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин
МК-1775 16.01.1775 Той же вотчины деревни Дорохова у крестьянина Ивана Никитина сын Пётр
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно