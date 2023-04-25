Ксения Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

СЕМКОВО МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком ДОРОХОВО
Бракосочетание
29.04.1767

Муж: Первый Сын Иван Никитин

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком
Бракосочетание
29.04.1767

Муж: не указан

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1767 29.04.1767 Деревни Дорохова крестьянский сын отрок Иван Никитин с крестьянской дочерью девкой деревни Семкова Ксенией Михайловой первым браком
Рождение ребёнка
01.09.1767

Сын: Семён Иванов

Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1767 01.09.1767 Деревни Михайлова у крестьянина Ивана Никитина сын Семион
Рождение ребёнка
30.03.1768

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1768 30.03.1768 Деревни Дорохова у крестьянина Ивана Никитина сын Иван
Рождение ребёнка
16.01.1775

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Первый Сын Иван Никитин

Дорохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1775 16.01.1775 Той же вотчины деревни Дорохова у крестьянина Ивана Никитина сын Пётр
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Семково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно