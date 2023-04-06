Арзамасцев Григорий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1898 ст.
Дата смерти21.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1898 ст.
Образование
С 1909 по 1913
Уровень образования: Начальная школа 4 класса
Работа или профессия
С ?.06.1913 по ?.05.1914
Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Мальчик продавец | Место работы: Общество потребительской кооперации | Должность: Мальчик продавец
Работа или профессия
С ?.05.1914 по ?.02.1917
Продавец и ответственный приказчик | Место работы: Общество потребительской кооперации | Должность: Продавец и ответственный приказчик
Военная служба
С ?.02.1917 по ?.02.1918
Серпухов, Серпухов, Московская область
Род войск: 1-й запасной артиллерийский дивизион (мортирная артиллерия) | Воинское звание: младший фейерверкер | Из анкетного листа (1954 г.) Арзамасцева Г.Д. из Норильского комбината: | - В октябрьски... Показать все
Работа или профессия
С ?.04.1918 по ?.10.1918
Приказчик-товаровед | Место работы: Отделение Рязанского губернского союза потребительских обществ | Должность: Приказчик-товаровед
Военная служба
С ?.10.1918 по ?.09.1922
Род войск: Артсклад | Воинское звание: Охранник, секретарь военкома, помощник военкома, военком
Работа или профессия
С ?.09.1922 по ?.02.1923
Агент по заготовкам | Место работы: отделение Рязанского губернского союза потребительских обществ | Должность: Агент по заготовкам
Военная служба
С ?.02.1923 по ?.03.1924
Воинское звание: Военком, заместитель заведующего по пропаганде и агитации военкомата | Назначение по партийной линии,
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лира Григорьевна
Мать ребёнка: Арзамасцева Лидия Андреевна
Работа или профессия
С ?.03.1924 по ?.05.1926
Член правления, заведующий торговым отделом | Место работы: Городское потребительское общество | Должность: Член правления, заведующий торговым отделом
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Арзамасцев Роберт Григорьевич
Мать ребёнка: Арзамасцева Лидия Андреевна
Работа или профессия
С ?.05.1926 по ?.03.1928
Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Председатель общества,Заместитель председателя промартели | Место работы: Потребительское общество, промышленная артель | Должность: Председатель общества,Заместитель председателя промартели
Работа или профессия
С ?.03.1928 по ?.03.1930
Касимов, город Касимов, Рязанская область
Заведующий канторы | Место работы: Кантора "Рязпромсоюз" | Должность: Заведующий канторы
Работа или профессия
С ?.03.1930 по ?.01.1931
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Член президиума | Место работы: Губпромсоюз | Должность: Член президиума
Работа или профессия
С ?.02.1931 по ?.08.1931
Председатель | Место работы: Сапоговалялный промсоюз | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.08.1931 по ?.10.1931
Председатель | Место работы: Райколхозсоюз | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.10.1931 по ?.02.1933
Председатель | Место работы: Артель "Красный швейник" | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.02.1933 по ?.07.1933
Член правления, заведующий сектором снабжения и сбыта | Место работы: Швейпромсоюз | Должность: Член правления, заведующий сектором снабжения и сбыта
Работа или профессия
С ?.07.1933 по ?.03.1934
Звенигород, Звенигород, Московская область
Председатель | Место работы: Артель "Дрепромсоюз" | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.02.1934 по ?.03.1935
Старший экономист деревообделочной группы | Место работы: Москопромсовет | Должность: Старший экономист деревообделочной группы
Работа или профессия
С ?.03.1935 по ?.07.1937
Председатель | Место работы: Артель "Экономстрой" | Должность: Председатель
Работа или профессия
С ?.07.1937 по ?.05.1938
Заместитель начальника отдела снабжения и сбыта | Место работы: Трест "Союзпромсоя" Народного комиссариата пищевой промышленности СССР | Должность: Заместитель начальника отдела снабжения и сбыта
Работа или профессия
С ?.05.1938 по ?.11.1939
Инстпектор по политической части в отделе воинезированной охраны | Место работы: Управление государственных резервов при Совете Народных Комиссаров СССР | Должность: Инстпектор по политической части в... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1939 по ?.03.1941
Старший политинспектор штаба ВОХР | Место работы: Управление военспец частей и ПВО Наркомнефти | Должность: Старший политинспектор штаба ВОХР
Работа или профессия
С ?.03.1941 по ?.06.1941
Подольск, Подольск, Московская область
Управляющий московской конторы | Место работы: Союзникельоловопродснаб Народного комиссариата цветной промышленности СССР | Должность: Управляющий московской конторы
Военная служба
С ?.06.1941 по ?.10.1942
Род войск: 2-е Горьковсеое авто-мото училище | Воинское звание: Начальник продовольственно-фуражного снабжения | Московский военный округ
Военная служба
С ?.10.1942 по ?.12.1942
Род войск: Резервное интендантское управление | Московский военный округ
Военная служба
С ?.12.1942 по ?.08.1943
Род войск: Военторг. Кастромское отделение. | Московский военный оркруг
Военная служба
С ?.08.1943 по ?.02.1944
Род войск: 75 запасной стрелковый полк, 34 запасной стрелковый дивизии | Воинское звание: Помошник начальника продовольственно-фуражного снабжения | Уральский военный округ
Военная служба
С ?.02.1944 по ?.01.1945
Род войск: 34 запасная стрелковая дивизия | Воинское звание: Начальник административно-хозяйственной части | Белорусский военный округ
Военная служба
С ?.01.1945 по ?.10.1945
Бобр, Крупский район, Минская область
Род войск: Окружной артиллерийский склад хранения приборов и оружия № 2430 Белорусского военного округа | Воинское звание: Старший лейтенант интендатской службы, Должность: Начальник административно-х... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1945 по ?.02.1946
Старший товаровед | Место работы: Управление промышленных военных ассортиментов | Должность: Старший товаровед
Работа или профессия
С ?.02.1946 по ?.07.1946
Директор | Место работы: Пагонно-петличная и золотошвецная фабрика УПТВА Главвоенторга | Должность: Директор
Работа или профессия
С ?.09.1946 по ?.01.1947
Старший инспектор | Место работы: Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) Министерства внутренних дел СССР | Должность: Старший инспектор
Работа или профессия
С ?.01.1947 по ?.11.1949
Начальник отделения по штатному расписанию | Место работы: Главное управление лагерей горно-металлургических предприятий (ГУЛГМП) Министерства внутренних дел СССР | Должность: Начальник отделения по ш... Показать все
Работа или профессия
С ?.11.1949 по 23.04.1956
Начальник отдела продпромтоваров | Место работы: Московское представительство Норильского горно-металлургического комбината ММП СССР | Должность: Начальник отдела продпромтоваров | Уволен с в связи с ... Показать все
Работа или профессия
С ?.05.1956 по 15.06.1957
Старший экономист торгового отдела | Место работы: Главное управление рабочего снабжения Министерства цветной металлургии СССР | Должность: Старший экономист торгового отдела
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Торговля, снабжение, административно-хозяйственная деятельность
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.05.1959
Причина смерти: Рак поджелудочной железы