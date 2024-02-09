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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе солдатки Рязанской губернии Спасского уезда Ижевской волости, села Ижевского, Афросинии Сусовой. 1873–1874 гг Показать все
Приспособление для рубки зубьев у пилы, Конец XIX - начало XX вв. Источник: Показать все
Циркуль, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3198Ижевское, с. каз.при оз. Ижевке.3924125034604169Церквей православных 3. Училище. Волостное и сельское правления. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары. Фабрика 1. Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1270. Ижевское, село бывшее государственное, при озере Ижевском, дворов 1006, жителей 6873, волостное правление (уездный город в 39 верстах), 4 церкви православные, 17 ч. Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ижевское
село Ижевское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
579Ижевскоесело54°33'с.ш.40°53'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61646443101с Ижевскоесело