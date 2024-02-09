село Ижевское, село Ижевское, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Ижевское

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1873 г. По жалобе солдатки Рязанской губернии Спасского уезда Ижевской волости, села Ижевского, Афросинии Сусовой. 1873–1874 гг Показать все
Приспособление для рубки зубьев у пилы, Конец XIX - начало XX вв. Источник: Показать все
Циркуль, Конец XIX - начало XX вв. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3198Ижевское, с. каз.при оз. Ижевке.3924125034604169Церквей православных 3. Училище. Волостное и сельское правления. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары. Фабрика 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Ижевская волость
1270. Ижевское, село бывшее государственное, при озере Ижевском, дворов 1006, жителей 6873, волостное правление (уездный город в 39 верстах), 4 церкви православные, 17 ч. Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Спасский уезд, Ижевская волость
село Ижевское
Рязанская губерния, Спасский уезд
село Ижевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
579Ижевскоесело54°33'с.ш.40°53'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Ижевское сельское поселение
61646443101с Ижевскоесело
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